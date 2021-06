Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Betrunkener Pkw-Fahrer mit nicht zugelassenem Fahrzeug unterwegs

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 13.06.2021, gegen 20.30 Uhr wurde von aufmerksamen Verkehrsteilnehmern ein auffälliger Pkw gemeldet, der die Industriestraße in Kenzingen auf- und abfahren würde. Der Fahrer des Fahrzeuges würde alkoholisiert wirken und sei ohne Kennzeichen unterwegs.

Die eintreffende Streife konnte das Fahrzeug an der beschriebenen Örtlichkeit feststellen, jedoch versuchte der Fahrer sich der Kontrolle zu entziehen. Die kurze Verfolgung endete am Nachtallmendsee in einer Sackgasse.

Eine Überprüfung ergab einen Atemalkoholwert von über 2,6 Promille. Das Fahrzeug war zudem nicht zugelassen und nicht versichert.

Der Führerschein des 32jährigen Fahrers rumänischer Herkunft wurde einbehalten. Es erwartet ihn ein empfindliches Bußgeld und ein Fahrverbot.

