Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Dorsten:

Rund 1.500 Euro Schaden sind bei einer Unfallflucht auf der Straße Am Schreinberg entstanden. Dort wurde zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagvormittag ein schwarzer Audi A6 beschädigt. Der Verursacher hat sich nicht gemeldet.

Haltern am See:

Auf der Thusneldastraße wurde zwischen Dienstagmorgen und Mittwochnachmittag ein weißer BMW M1 angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet und hat einen Schaden von rund 1.000 Euro hinterlassen.

Marl:

Auf dem Saturn-Parkplatz an der Bergstraße hat es am Mittwoch eine Unfallflucht gegegeben. Dabei wurde zwischen 10 Uhr und 15.45 Uhr ein blauer Nissan X-Trail beschädigt. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet. Der Schaden an der hinteren rechten Fahrzeugseite wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise nehmen die Verkehrskommissariate in Herten und Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

