Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zwei verletzte und vier beschädigte Fahrzeuge bei Unfall

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Auf dem Börster Weg ist am späten Mittwochnachmittag ein 89-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen verunglückt. Der Senior war gegen 17 Uhr in Richtung Innenstadt unterwegs. Kurz hinter dem Nordcharweg kam er von der Fahrbahn ab, prallte gegen den Bordstein und touchierte ein geparktes Auto. Anschließend lenkte er seinen Wagen in den Gegenverkehr und stieß dabei mit zwei anderen Autos zusammen. An allen vier Fahrzeugen entstand Sachschaden. Bei dem Zusammenstoß wurde außerdem eine 40-jährige Autofahrerin aus Oer-Erkenschwick und ihr 8-jähriger Sohn leicht verletzt.

