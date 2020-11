Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Rollerfahrer bei Zusammenstoß mit Kleinlaster schwer verletzt

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

An der Kreuzung Hochfeld/Horneburger Straße hat es am Mittwochnachmittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Gegen 16 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Klein-LKW und einem Roller. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 43-jährige Frau mit einem Kleinlaster auf der Straße Hochfeld Richtung Datteln. An der Kreuzung Horneburger Straße/Schloßstraße kam es dann zur Kollision mit einem 73-jährigen Rollerfahrer aus Recklinghausen, der von der Schloßstraße über die Straße Hochfeld fahren wollte. Der Rollerfahrer wurde in ein angrenzendes Feld geschleudert und dabei schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die 43-Jährige erlitt einen Schock. Für die Unfallaufnahme musste die Kreuzung komplett gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

