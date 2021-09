Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Versuchter Einbruch

Gevelsberg (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Personen versuchten am Mittwoch in der Zeit von 16:45 Uhr bis 20:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Sunderweg einzubrechen. An einer Terrassentüre konnte eine Hebelmarke festgestellt werden, das Öffnen der Terrassentür gelangte den Tätern aber nicht. Die Täter entwendeten ein auf einem Gartentisch liegendes iPad und flüchteten unerkannt.

