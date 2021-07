Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht in Böhl-Iggelheim

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Freitag dem 09.07.2021, gegen 13:00 Uhr stellte die 65-jährige Fahrerin eines Fiat Punto ihren Pkw in der Lützelstraße in Böhl-Iggelheim ab. Als sie etwa zweieinhalb Stunden später zu ihrem Pkw zurückkehrte musste sie feststellen, dass jemand offensichtlich beim Vorbeifahren den Außenspiegel ihres Fahrzeugs beschädigte und danach die Unfallstelle verlassen hat ohne weitere Maßnahmen zu treffen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

