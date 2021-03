Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unerlaubte Abfallentsorgung

Linz am Rhein (ots)

Am Samstagmittag wurde der Polizei eine unerlaubte Abfallentsorgung in der Klosterstraße/Nonnengasse in Linz gemeldet. Unbekannte Täter hatten dort mehrere Fässer mit Altöl abgestellt. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell