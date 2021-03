Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Streitigkeiten bei Unfallaufnahme

Rheinbreitbach (ots)

Am Freitagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Discounters in Rheinbreitbach. Hierbei gerieten die beiden Unfallbeteiligten derart in Streit, dass Zeugen eine handgreifliche Eskalation befürchteten. Die eintreffenden Polizisten konnten die Kontrahenten beruhigen, zu strafbaren Handlungen war es bis dahin nicht gekommen.

