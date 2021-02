Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei warnt vor Betrügern: Aktuell vermehrt Anrufe!!!

Fulda (ots)

Aktuell versuchen Telefonbetrüger in mehreren Ortschaften, quer durch alle Landkreise in Osthessen, an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Dabei wechseln die Anrufer ständig ihre Masche: Mal als vermeintliche Enkel oder Verwandte in einer finanziellen Notlage, treten die Täter auch als falsche Polizei- oder Kriminalbeamte auf. Hier gaukeln sie ihren Opfern vor, deren Geld und Wertgegenstände vor angeblichen Dieben schützen wollen.

Auch die Masche, sich als Mitarbeiter der Firma Microsoft auszugeben, um Zugang zu den persönlichen Daten auf einem Computer zu erlangen, ist keine Seltenheit.

Um Zutritt zu den Wohnungen der Geschädigten zu erlangen, wird auch oftmals die Zugehörigkeit zu einer vermeintlichen Fachfirma vorgetäuscht. Um hier das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zu erschleichen, schrecken die Betrüger auch nicht davor zurück, auf angebliche Förderprogramme von Gemeinden und Kommunen zu verweisen.

Alle Maschen haben eines gemeinsam. ES IST EINE FALLE!!!

Ihre Polizei rät daher dringend:

- Legen Sie sofort auf und informieren Sie auch bitte ihre Familienmitglieder! Oftmals sind vor allem lebensältere Bürgerinnen und Bürger das Ziel der Täter! - Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten, vor allem am Telefon und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse! - Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung! - Haben Sie keine Scheu und wenden Sie sich an die Polizei unter dem Notruf 110!

Weitere wertvolle Tipps erhalten Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de oder www.polizei-beratung.de

Stephan Müller - Pressesprecher

