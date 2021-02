Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Ronshausen- Am Mittwoch (17.02.), gegen 15:30 Uhr, befuhr ein Lkw-Fahrer (55 J.) aus Ronshausen die Straße "Große Gasse" und wollte die Eisenacher Straße in Richtung Mühlenweg überqueren. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw-Fahrer (35 J.) aus Alheim, welcher mit seinem Opel die Eisenacher Straße in Richtung Bebra befuhr. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Der Fahrer des Lkws wurde leichtverletzt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Gefertigt:

(PST Rotenburg a. d. Fulda, Schmitz, VAe)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell