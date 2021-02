Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallfluchten

Fulda (ots)

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Schotten - Am Sonntag (14.02.), gegen 17 Uhr, parkte ein 54-jähriger Pkw-Fahrer seinen blauen Opel Astra in der Karlstraße in Höhe der Hausnummer 9 am rechten Fahrbahnrand. Als er am Dienstag (16.02.), gegen 9:45 Uhr, wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass dieses an dem linken Kotflügel der linken vorderen Felge sowie an der vorderen Stoßstange, beschädigt wurde. Offensichtlich befuhr ein anderes Fahrzeug die Karlstraße in Richtung Marktstraße und war dabei gegen den Opel des 54-Jährigen gestoßen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Beim Fahrzeug des Unfallverursachers müsste es sich um ein weißes Fahrzeug handeln, da weiße Fremdfarbe am Opel festgestellt wurde. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.: 06641-9710 oder 06044-989090. Am Opel Astra entstand ein Sachschaden von 2.500 EUR.

Geparktes Fahrzeuge beschädigt

Lauterbach - Am Montag (15.02.), gegen 12:45 Uhr, parkte ein 49-jähriger Pkw-Fahrer seinen grauen Suzuki Maruti in der Straße "An der Ritsch" gegenüber der Hausnummer 33 am Fahrbahnrand. Als er gegen 13:30 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Auch der linke Außenspiegel eines schwarzen Mercedes 245, welcher ebenfalls dort geparkt war, wurde beschädigt. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug zu dicht an den geparkten Fahrzeugen vorbeigefahren und hatte dabei die beiden Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.: 06641-9710. Am beiden Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Polizeistation Lauterbach

