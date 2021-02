Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld - Am Dienstag (16.02.), gegen 20:05 Uhr, wollte ein 38-jähriger Mann aus Ludwigsau mit seinem Audi SQ 5 bei grünem Lichtzeichen von der Breitenstraße aus auf die Hochbrücke fahren. Zur selben Zeit hatte eine 51-jährige Frau aus Bad Hersfeld, die mit ihrem VW Passat an der Ampel in der Gegenrichtung unter der Hochbrücke stand, ebenfalls grün und bog verkehrswidrig nach links in die Bismarckstraße ein. Es kam zum Zusammenstoß bei dem ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro entstand.

