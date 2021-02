Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch

Fulda (ots)

Einbruch in Sportlerheim

Petersberg - In der Nacht zu Mittwoch (17.02.) hatten es Unbekannte auf ein Sportlerheim im Weiherweg abgesehen. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 250 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt:

Stephan Müller - Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell