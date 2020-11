Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Ergänzende Pressemitteilung der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld zu Unfall auf der BAB 7

Fulda

Neuenstein A 7, LKW-Anhänger umgestürzt, Gefahrgut freigesetzt!

Heute um 00.50 Uhr ereignete sich ein LKW-Unfall auf der A 7, Kassel-Fulda, in der Gemarkung Neuenstein, Kreis Hersfeld-Rotenburg.

Ein 40-Tonnen-Gliederzug aus dem Landkreis Harz, der von einem 36-jährigen Polen gelenkt wurde, befuhr die A 7 in südliche Richtung. Zwischen den Anschlussstellen Hersfeld/West und Kirchheimer Dreieck, kam der Zug aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß an die Aussenschutzplanke. Das Fahrzeug kam ins Schleudern und im weiteren Verlauf kippte dabei der Anhänger um. Der Anhänger lag auf dem Seitenstreifen, das Zugfahrzeug kam auf Seiten- und 1. Fahrstreifen zum Stillstand. Da der Anhänger offensichtlich neben Stückgütern auch zwei IBC-Container mit Gefahrgut geladen hatte, musste die Feuerwehr aus Bad Hersfeld und Kirchheim alarmiert werden, um die Container in Augenschein zu nehmen.

Die Kunststoffcontainer waren mit jeweils ca. 1000 Liter ätzender, alkalischer Flüssigkeit befüllt und durch den Unfall beschädigt worden, so dass Flüssigkeit auslief und ins Erdreich gelangte.

Durch die Feuerwehr wurde die Flüssigkeit aus den Containern umgepumpt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 80.000,-Euro.

Aktuell wird das Fahrzeug durch eine Spezialfirma geborgen. Dazu ist der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr wurde nicht wesentlich beeinträchtigt.

