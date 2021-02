Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Auffahrunfall mit erheblichem Schaden

Hauneck - Am Donnerstag (17.02.), um 00:10 Uhr, befuhren ein 37-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem Mercedes, eine 35-jährige Frau aus Rotenburg an der Fulda mit einem Renault Megan, eine 60-jährige Frau aus Rotenburg an der Fulda mit einem Volvo CX60, eine 62-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit einem Mitsubishi Space Star und ein 39-jähriger Mann aus Kirchheim mit einem VW Volvo die Straße Blaue Liede aus Richtung Amazon kommend. In Höhe der Hausnummer 2 musste der 37-jährige Mercedesfahrer verkehrsbedingt bremsen. Dadurch waren auch auch alle anderen Fahrzeuge gezwungen zu bremsen, rutschten jedoch aufgrund von Winterglätte auf das jeweils vordere Fahrzeug auf. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 15.500 Euro. Der Mitsubishi Space Star der 62-jährigen Frau aus Bad Hersfeld war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Gefertigt:

Polizeistation Bad Hersfeld, Champion, VA`e

