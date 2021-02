Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geld und Unterlagen sind verschwunden

Kaiserslautern (ots)

Einen nicht alltäglichen Diebstahl aus seinem Auto hat ein Mann am Mittwoch bei der Polizei angezeigt. Wie der 43-Jährige berichtete, wurden ihm am Montagvormittag Geschäftsunterlagen und ein größerer Bargeldbetrag aus dem Wagen gestohlen. Wann und wo konnte er allerdings nicht genau sagen.

Demnach hatte er Geld und Unterlagen in einem anderen Behältnis im Kofferraum "versteckt". Auf seinem Weg aus dem Rhein-Neckar-Raum in Richtung Kaiserslautern habe er lediglich einen kurzen Zwischenstopp auf einem Waldparkplatz bei Hochspeyer sowie auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Mannheimer Straße eingelegt.

Als er anschließend das Geld zur Bank bringen wollte, stellte der Mann fest, dass sowohl das Geld als auch die Unterlagen nicht mehr im Kofferraum sind. Hinweise auf mögliche Täter konnte der 43-Jährige nicht geben; und an seinem Auto wurden keine Aufbruchspuren gefunden. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell