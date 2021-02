Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Keine präparierten Holzscheite gefunden

Fischbach / Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei hat heute wegen des am Freitag (12. Februar 2021) in Otterberg explodierten Holzscheits einen Brennholzstapel in Fischbach untersucht (wir berichteten: https://s.rlp.de/NKQGE). Sämtliche Holzstücke wurden durchleuchtet. Dabei kam ein mobiles Röntgengerät des Bundeskriminalamts zum Einsatz. Weitere manipulierte Holzscheite oder andere verdächtige Gegenstände wurden nicht gefunden. Eine Verbindung zu dem verstorbenen Landschaftsgärtner aus Mehlingen, der vor zwei Jahren einzelne Sprengfallen ausgelegte, kann weiterhin nicht ausgeschlossen werden. Diese Verbindung kann aktuell aber auch nicht bestätigt werden. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Die Ermittlungen dauern an. |erf

