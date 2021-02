Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bierdose auf fahrendes Auto geworfen

Kaiserslautern (ots)

Eine halbvolle Bierdose haben Unbekannte am Mittwochabend in der Stahlstraße auf ein fahrendes Auto geworfen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise.

Die Dose wurde kurz nach 20 Uhr aus dem Fenster eines Anwesens in der Stahlstraße geworfen. In dem Haus konnte die Polizei jedoch niemanden antreffen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

