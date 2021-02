Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Neuer Leiter der Polizeiverwaltung tritt sein Amt an (KORREKTUR)

Kaiserslautern (ots)

Beruflich pendelt Holger Reinstein zwischen der Vorderpfalz und der Westpfalz hin und her. Seit 1. Februar ist er wieder in Kaiserslautern angekommen. Dort kennt er sich gut aus, denn der neue Leiter der Polizeiverwaltung leitete bereits in der Vergangenheit das Rechtsreferat der Behörde.

Seine Ausbildung absolvierte Reinstein von 1988 bis 1991 als Anwärter für den gehobenen nicht technischen Dienst bei der Kreisverwaltung Ludwigshafen. Anschließend wechselte er zur Personalverwaltung im Polizeipräsidium Rheinpfalz. Ab Februar 2000 war er Sachbearbeiter im Referat Recht und zusätzlich behördlicher Datenschutzbeauftragter.

Während dieser Zeit schloss Holger Reinstein sein Jurastudium ab und promovierte. Seine Doktorarbeit trägt den Titel "Der Wandel des Disziplinarrechts in der modernen Verwaltung".

2006 wechselte er zum Polizeipräsidium Westpfalz und war bis Ende Januar 2012 Leiter des Rechtsreferats und stellvertretender Leiter der Abteilung Polizeiverwaltung. Damals war bereits der in den Ruhestand verabschiedete Verwaltungschef Werner Mausolf sein Vorgesetzter.

Im Februar 2012 zog es den promovierten Juristen Holger Reinstein zurück nach Ludwigshafen. Dort übernahm er die Leitung der Polizeiverwaltung im Polizeipräsidium Rheinpfalz. In dieser Zeit war er ein Jahr als Leiter der Projekte "Zentrale Bußgeldstelle" und "Neubau des Polizeipräsidiums Rheinpfalz" verantwortlich.

Behördenleiter Georg Litz vom Polizeipräsidium Rheinpfalz verabschiedete Holger Reinstein Ende Januar und bezeichnete ihn als "Urgestein" seiner Behörde.

Polizeipräsident Michael Denne begrüßte seinen neuen Verwaltungschef herzlich. Beide freuen sich auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. |ag

