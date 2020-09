Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Diebstahl von Gasflaschen

Georgsmarienhütte (ots)

Am Wochenende kam es auf dem Betriebsgelände eines Gasfachhandels in der Hermann-Müller-Straße zum Diebstahl zahlreicher Gasflaschen. Die Täter öffneten in der Zeit zwischen Samstagabend und Montagmorgen gewaltsam den Grundstückszaun, schlichen sich auf das Gelände und schleppten schließlich 17 blaue 50 Liter Flaschen mit Wasserstoff des Herstellers Air Liquide Alphagaz weg. Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder das Transportfahrzeuge der Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte. Telefon: 05401-879500.

