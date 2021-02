Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Paketzusteller verfolgt mutmaßlichen Dieb

Kaiserslautern (ots)

Ein mutmaßlicher Dieb hat sich am Mittwoch im Benzinoring an einem Paketauto zu schaffen gemacht. Der Verdächtige nutzte einen Moment, in dem der Zusteller eine Sendung auslieferte und das Fahrzeug unverschlossen stehen ließ. Der Mann öffnete den Lieferwagen und schnappte sich zwei Päckchen. Noch bevor er sich unerkannt davonmachen konnte, wurde der Paketbote auf den mutmaßlichen Dieb aufmerksam. Der Mann flüchtete, verfolgt vom Paketzusteller. Auf der Flucht ließ er die beiden Päckchen fallen und entkam. Zeugen beobachteten das Geschehen. Sie erkannten den mutmaßlichen Dieb. Die Polizei hat jetzt ein Ermittlungsverfahren gegen den Verdächtigen eingeleitet. |erf

