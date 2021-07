Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung am Gerätehaus der Feuerwehr in Böhl-Iggelheim

Böhl-Iggelheim (ots)

In der Nacht von Freitag 19:00 Uhr auf Samstag 08:30 Uhr wurde eine Scheibe am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Böhl-Iggelheim beschädigt. Die äußere von zwei Fensterscheiben am Treppenhaus wurde zum Bersten gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 250 EUR. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

