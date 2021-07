Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Festnahme nach Diebstahl von Parfümartikeln im Wert von 560 Euro

Bild-Infos

Download

Bobenheim-Roxheim (ots)

Durch insgesamt fünf Personen wurden am gestrigen Samstag, dem 10.07.02021, gegen 15:00 Uhr, Parfümartikel im Wert von ca. 560 Euro entwendet. Durch den aufmerksamen Ladendetektiv des betreffenden Supermarkts im Südring konnte der Diebstahl beobachtet und drei der fünf Täter angehalten werden. Den zwei bislang unbekannten Tätern gelang die Flucht. Durch die hinzugerufene Polizei konnte ein Großteil des Diebesguts sichergestellt und wieder an den Markt ausgehändigt werden. Gegen die Täter wurde eine Anzeige wegen schweren Diebstahls aufgenommen. Zudem wurden sie erkennungsdienstlich behandelt. Die Ermittlungen zu den weiteren Tätern dauern an.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell