Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Hakenkreuze an der Wand eines Schulgebäudes

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Im Zeitraum vom 08.07.2021/17:00 bis 09.07.2021/07:00 Uhr wurde an vier Außenwänden des Neubaus eines Schulgebäudes am Jakobsplatz in Frankenthal Kreidezeichnungen festgestellt. Hierunter befanden sich zwei (seitenverkehrt aufgebrachte) Hakenkreuze sowie eine beleidigende und bedrohende Aufschrift gegen eine Lehrkraft der Schule. Nach Fertigen von Lichtbildern konnte die Kreideschrift restlos von den Wänden entfernt werden. Ein Schaden entstand somit nicht.

Eine Strafanzeige u.a. wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisation wurde aufgenommen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell