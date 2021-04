Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Leversum/Crossfahrer tödlich verunglückt

Coesfeld (ots)

Tödliche Verletzungen zog sich ein 18-jähriger Lüdinghauser am Samstagnachmittag im ehemaligen Truppenübungsgelände Borkenberge zu.

Zu zweit waren die Crossfahrer verbotenerweise am Samstag gegen 16 Uhr in dem Gelände unterwegs. Der Heranwachsende verlor die Kontrolle über seine Maschine und prallte gegen einen Baum. Bei dem Unfall zog er sich schwere innere Verletzungen zu, an denen er während der Behandlung verstarb.

Das Betreten und Befahren des Geländes ist verboten. Immer wieder kommt es in dem Gelände zu schweren Unfällen, weil die Verbote nicht beachtet werden. Die Polizei weist noch einmal ausdrücklich auf die Gefährlichkeit beim Befahren und Betreten des Geländes hin.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell