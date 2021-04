Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt/Lenkräder und Elektronik aus Autos gestohlen

Coesfeld (ots)

Unter anderem Lenkräder und Airbags haben Unbekannte in Ottmarsbocholt aus Autos erbeutet. An der Urbanstraße gelang es ihnen auf derzeit nicht bekannte Art, ins Innere eines 3er BMWzu gelangen. Die Tatzeit liegt zwischen 16 Uhr am Donnerstag (15.04.21) und 6.35 Uhr am Freitag (16.04.21).

An einem BMW M550d xDrive machten sich Unbekannte an der Dorfstraße zu schaffen. Zwischen 12 Uhr am Donnerstag (15.04.21) und 7.05 Uhr am Freitag (16.04.21) schlugen sie die hintere rechte Dreiecksscheibe ein.

Die Polizei hält einen Zusammenhang für möglich und bittet Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

