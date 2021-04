Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Auf dem Bambus/ Backsteinmauer beschädigt

Coesfeld (ots)

Eine Backsteinmauer an der Straße "Auf dem Bambus" ist beschädigt worden. Laut einer Zeugin soll es sich beim Verursacher um den Fahrer eines Paketlieferwagens handeln, der weiterfuhr. Zu dem Unfall kam es gegen 17 Uhr am Mittwoch (14.04.21). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

