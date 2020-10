Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl von Pkw-Reifen in Großenkneten +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstag, 10. Oktober 2020, circa 17:00 Uhr bis Montag, 12. Oktober 2020, circa 07:00 Uhr, vier Kompletträder von einem auf einem Gelände einer Kfz.-Werkstatt in der Straße Am Brink abgestellten Pkw Ford entwendet.

Der Schaden wurde auf etwa 1.600 Euro geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115, in Verbindung zu setzen.

