Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Raub unter Vorhalt einer Waffe in Reisebüro +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitag, 09. Oktober 2020, um 13:40 Uhr, eine 56-jährige Mitarbeiterin eines Reisebüros in der Elbinger Straße in Delmenhorst unter Vorhalt einer Schusswaffe, um die Herausgabe von Bargeld gefordert.

Nachdem das 56-jährige Opfer eine Geldbörse mit einer geringen Menge Münzgeld vorzeigte, flüchtete der Täter ohne Beute über die Königsberger Straße in unbekannte Richtung.

Die Mitarbeiterin blieb unverletzt. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- Männlich - Circa 1,90m groß - Schlanke Statur - Blaue Augen - Graue Haare - Osteuropäische Erscheinung - Circa 50 Jahre alt - Sprach gebrochenes Deutsch - Bekleidet mit einem schwarzen Mundschutz, einer hellblauen Steppjacke, einer schwarzen, weiten Jogginghose, schwarzen Handschuhen, schwarzen Schuhen - Täter trug einen schwarzen Kulturbeutel bei sich

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter 04221/15 59-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Natalia Schubert

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell