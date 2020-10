Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Nachtrag: Landkreis Wesermarsch: Vermisstes Wallaby bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Leider müssen wir mitteilen, dass das vermisste Wallaby am gestrigen Abend, 12. Oktober 2020, bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw tödlich verletzt wurde.

Eine 27-Jährige befuhr mit ihrem Pkw-Audi, gegen 21:10 Uhr, die Bundesstraße 212 in Richtung Elsfleth, als etwa in Höhe ,,Rehau''das Tier unvermittelt von rechts auf die Fahrbahn lief.

Die Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden.

Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro, die Fahrerin blieb unverletzt.

Der Besitzer erschien an der Unfallstelle und kümmerte sich um das verendete Tier.

Warum das Tier auf die Fahrbahn lief, ist unklar.

Die intensive Suche, bei der unter anderem auch eine Drohne der Maltesergruppe Ganderkesee eingesetzt war, hatte für großes mediales Interesse gesorgt.

+++ Erstmeldung +++

Zwei kleine Kängurus, so genannte Wallabys, hielten die Polizei Brake in der Nacht auf Sonntag, 11. Oktober 2020, auf Trapp, nachdem sie von einem Hof in der Straße Süderfeld in Brake, ausgebüxt waren. Mit der Unterstützung des Tierhalters wurde ein Tier schließlich wohlbehalten eingefangen und zurückgebracht. Trotz intensiver Suche konnte das zweite Tier bisher nicht eingefangen werden und wird derzeit noch vermisst. Letztmalig wurde das Tier, welches vom Besitzer als ängstlich aber ungefährlich beschrieben wird, im südlichen Stadtgebiet in Brake gesichtet. Bei Sichtung des Tieres wird gebeten, Kontakt mit der

