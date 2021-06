Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Kontrollmaßnahmen im Umfeld der Autoposer-Szene

Celle (ots)

Die Polizei Celle hat in den heutigen Nachmittags- und Abendstunden eine stationäre Verkehrskontrolle auf der B 214 in Altencelle durchgeführt. Zielrichtung der Kontrollmaßnahmen waren Autoposer und ihre technisch veränderten Kraftfahrzeuge. Es wurden 83 veränderte Fahrzeuge kontrolliert. Insgesamt wurden 23 Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Zwei Kraftfahrzeugführern aus einem Nachbarlandkreis wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Fahrzeuge mussten am Kontrollort verbleiben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell