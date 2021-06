Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brennende Autos in Unterlüß

Unterlüß (ots)

Am frühen Freitagmorgen, gegen 01:30 Uhr, kam es nahezu zeitgleich zu drei Pkw-Bänden. Ein Jaguar und ein Nissan brannten in der Berliner Straße. Ein weiteres Auto, ein Volvo, brannte in der Straße Urwaldschneise. Die Fahrzeuge waren auf den jeweiligen Grundstücken abgestellt gewesen und wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Der Gesamtschaden wird auf rund 65.000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehr Unterlüß war im Einsatz. Die Einsatzkräfte konnten zwar das Ausbrennen der Fahrzeuge nicht mehr verhindern, jedoch aber die Ausbreitung der Brände.

Das vorläufige polizeiliche Ermittlungsergebnis spricht momentan für eine vorsätzliche Brandlegung. Zeugen, die Hinweise zu den Bränden bzw. verdächtigen Personen geben können, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei Celle unter der Tel.: (05141) 277-215 zu melden.

