POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham

Delmenhorst (ots)

+++Verstoß gegen geltende Corona-Verordnung+++

Butjadingen. Am Samstag, 27.03.2021, gegen 18.30 Uhr, wurde der Polizei Nordenham ein Verstoß gegen die geltende Corona-Verordnung in der Gemeinde Butjadingen gemeldet. In besagtem Fall wurden durch die eingesetzten Beamten im OT Tossens, Nordseeallee, im Gemeinschaftsraum eines Hotelbetriebes elf Personen aus elf Haushalten angetroffen, die eine Sportübertragung im Fernsehen verfolgten. Abstände wurden nicht eingehalten, des Weiteren wurden keine MNB getragen. Die Zusammenkunft wurde durch die Beamten vor Ort aufgelöst und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

