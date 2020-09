Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Faßberg - Verkehrsunfall auf der L280 +++ 18-Jährige landet mit PKW im Maisfeld

Celle (ots)

Großes Glück und mehrere Schutzengel zugleich hatte heute Morgen (03.09.2020) eine 18-jährige Autofahrerin aus Faßberg. Sie befuhr mit ihrem PKW die L280 von Faßberg in Richtung Müden (Örtze) und kam aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend überschlug sie sich mehrfach und kam in einem angrenzenden Maisfeld nach ca. 80m zum Stehen. Zum Glück stand dem Auto kein Straßenbaum im Weg. Die junge Autofahrerin wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand Totalschaden.

