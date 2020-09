Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - "Falscher Nachbar" stiehlt 83-Jährigem die Geldbörse aus der Wohnung

Celle (ots)

Mit einem miesen Trick verschaffte sich gestern (Dienstag, 01.09.2020) ein Krimineller Zutritt zu der Wohnung eines 83 Jahre alten Rentners in der Eltzestraße. Der unbekannte Mann klingelte gegen 17.40 Uhr bei dem alten Herrn und behauptete, ein Nachbar aus dem gleichen Mehrfamilienhaus zu sein und einen Wasserschaden in seiner Wohnung zu haben. Im Beisein des völlig überrumpelten Wohnungsinhabers täuschte er vor, die Innenwände in dessen Wohnung zu überprüfen. Bei der Gelegenheit steckte er eine Geldbörse mit mehreren hundert Euro Bargeld ein und verschwand daraufhin. Der Geschädigte bemerkte das Fehlen seiner Geldbörse kurz darauf und alarmierte die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung der Beamten verlief allerdings negativ. Der ca. 40 Jahre alte, 180 cm große, dunkelhaarige und schlanke Täter war bekleidet mit einer grünen Jogginghose, weißem T-Shirt und Turnschuhen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277-215.

