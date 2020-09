Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Carport geht in Flammen auf

Celle (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in die Straße "Kreuzgarten" alarmiert. Hier war um kurz nach fünf Uhr ein Carport neben einem Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Der Carport wurde vollständig zerstört. Auch das angrenzende Mehrparteien-Wohnhaus geriet durch die Flammen und die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft, so dass die Bewohner evakuiert wurden. Ein ebenfalls angrenzendes Seniorenheim blieb unbeschädigt. Es entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Personen kamen zum Glück nicht zu Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

