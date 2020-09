Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Einbruchsversuch in Supermarkt

Celle (ots)

In der vergangenen Nacht (zu Donnerstag, 03.09.20) gegen 04.15 Uhr versuchten unbekannte Täter, gewaltsam in eine Supermarktfiliale in der Windmühlenstraße einzudringen. In dem Markt befindet sich auch eine Bäckerei. Die Einbrecher hebelten die Schiebetür zur Verkaufsfläche auf nachdem sie zuvor auf unbekannte Art und Weise in den Vorraum gelangt waren. Die Kriminellen ließen nun von weiteren Vorhaben ab und flüchteten ohne etwas zu stehlen. Hinweise von Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277-215.

