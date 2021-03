Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake

Delmenhorst (ots)

+++Zeugenaufruf- Verkehrsunfall in Lemwerder+++ Am Freitag, den 26.03.2021 ereignete sich gegen 11:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Edeka-Parkplatz in Lemwerder. Eine 79-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw die hintere Ausfahrt des Edeka Marktes in Lemwerder und beabsichtigte, nach links in die Stedinger Straße einzubiegen. Hierbei übersah die Pkw-Führerin eine 82-Jährige Fahrradfahrerin, die den Radweg stadteinwärts befuhr. Die Pkw-Führerin gab später an, das Gas- und Bremspedal verwechselt zu haben. Beide Verkehrsteilnehmerinnen wurden leicht verletzt. Im weiteren Verlauf prallte die Pkw-Führerin sodann gegen einen Ampelmast. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Brake 04401/9350, in Verbindung zu setzen. . . . +++Verkehrsunfall in Berne+++ Am Samstag, den 27.03.2021, gegen 06:30 Uhr,kam ein Kleintransporter in der Schlüter Straße (B212) in Richtung Brake in einer Linkskurve nach links von Fahrbahn ab. Er prallte gegen ein Verkehrszeichen und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Der 27-jährige Fahrer aus Brake blieb unverletzt. Der Transporter konnte mittels Kran geborgen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell