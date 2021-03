Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham

Delmenhorst (ots)

+++Verstoß gegen die Corona Verordnung+++ Butjadingen. Am Samstag, den 27.03.2021 gegen 01.00 Uhr, kam es in der Gemeinde Butjadingen zu einem Verstoß gegen die geltende Corona-Verordnung. In besagtem Fall wurden im OT Waddens, Am Sportplatz, sechs Personen aus fünf Haushalten in einem Gartenhaus beim Feiern angetroffen. Die Feier wurde durch die Beamten vor Ort aufgelöst und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

