Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Autobahnpolizei Ahlhorn

Delmenhorst (ots)

+++Pkw-Brand auf der A 29+++

Am 27.03.2021 geriet gegen 11.20 Uhr auf der Autobahn 29 zwischen dem Autobahnkreuz Oldenburg-Ost und der Anschlussstelle Sandkrug ein Pkw aus Bremerhaven während der Fahrt in Brand. Der Einsatzort befindet sich im Bereich der Gemeinde Hatten, Landkreis Oldenburg. Ein 43 Jahre alter Pkw-Fahrer befuhr die Autobahn 29 in Richtung Ahlhorner Dreieck. Während der Fahrt stellte er plötzlich einen Leistungsverlust bei seinem Fahrzeug fest. Im weiteren Verlauf reduzierte sich die Geschwindigkeit des Fahrzeugs von 90 km/h über 70 km/h bis hin zu 50 km/h. Der Fahrzeugführer lenkte sein Fahrzeug auf Grund dieses Umstandes auf den Standstreifen und brachte den Pkw dort zum Stillstand. In diesem Moment bemerkte der Pkw-Fahrer bereits aufsteigenden Rauch aus dem Motorraum. Unmittelbar nachdem der Fahrer seine beiden 7 und 11 Jahre alten Töchter aus dem Fahrzeug geholt hatte, begann das Fahrzeug zu brennen. Der Pkw brannte anschließend auf dem Standstreifen komplett aus. Zur Brandbekämpfung waren die Berufsfeuerwehr Oldenburg und die Freiwillige Feuerwehr Sandkrug mit jeweils 3 Fahrzeugen eingesetzt. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten wurde die Autobahn kurzzeitig gesperrt. Es bildete sich ein Stau, der sich nach Freigabe des Einsatzortes um 12:30 Uhr aber wieder schnell abbaute. Personen kamen bei diesem Brand nicht zu Schaden. Der Pkw wurde abgeschleppt. Der Sachschaden am Pkw und an der Autobahn wird auf ca. 10.000,- Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell