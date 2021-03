Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn

Delmenhorst (ots)

+++Verkehrsunfall auf der A 28 im Stadtbereich Delmenhorst mit zwei leicht verletzten Personen+++

Delmenhorst. Am 27.03.2021 ereignete sich gegen 11:30 Uhr auf der Autobahn 28 im Stadtbereich Delmenhorst zwischen der Anschlussstelle Delmenhorst-Hasport und dem Autobahndreieck Delmenhorst in Richtung Autobahn 1 ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Pkw, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 20 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Ganderkesee befuhr den Überholfahrstreifen in Fahrtrichtung A1/ Stuhr. In Höhe der Unfallstelle geriet er mit seinem Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Außenschutzplanke. Durch den Unfall wurden der Fahrer und sein 21 Jahre alter Beifahrer leicht verletzt und zur Behandlung in Krankenhäuser verbracht. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass sich die Bereifung am Fahrzeug in einem nicht mehr verkehrskonformen Zustand befanden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 3500,- Euro geschätzt . . . +++Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der A 29+++

Großenkneten. Am Samstag, 27.03.2021, kam es gegen 13:45 Uhr auf der Autobahn 29 zwischen den Anschlussstellen Großenkneten und Ahlhorn in Fahrtrichtung Ahlhorner Dreieck zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Der Unfallort befindet sich in Großenkneten, Landkreis Oldenburg. Ein 53 Jahre alter Porsche-Fahrer aus dem Landkreis Wesermarsch befuhr mit seinem Fahrzeug den Überholfahrstreifen und geriet während eines Regenschauers mit seinem Fahrzeug ins Schleudern. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Außenschutzplanke. Im weiteren Verlauf blieb das Fahrzeug dann nicht mehr fahrbereit quer auf dem Hauptfahrstreifen stehen. Während der Unfallaufnahme musste der Hauptfahrstreifen bis zum Abschluss der Bergung des Fahrzeuges gesperrt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass sich die Bereifung des Fahrzeuges in einem nicht ordnungsgemäßen Zustand befand. Der Sachschaden wird hier auf ca. 45.000,- Euro geschätzt. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Die Sperrung des Hauptfahrstreifens führte zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. . . . +++Verkehrsunfälle nach Hagelschauern auf der Autobahn 1 im Bereich der Anschlussstelle Vechta+++

Bakum. Am Samstag, 27.03.2021, ereigneten sich in der Zeit zwischen 17:50 Uhr und 18:30 Uhr insgesamt vier Verkehrsunfälle auf der Autobahn 1 in Höhe der Parkplätze Bakumer Wiesen. Die Unfallorte befinden sich zwischen den Anschlussstellen Vechta und Lohne/Dinklage und liegen im Bereich der Gemarkung Bakum, Landkreis Vechta. Zum Unfallzeitpunkt gingen an der Unfallstelle zwei starke Hagelschauer nieder, die jedoch örtlich begrenzt waren. Auf der Richtungsfahrbahn kam ein 54 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Osnabrück ins Schleudern und stieß gegen die Mittelschutzplanke. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich hier auf ca. 12.500,- Euro. Die Richtungsfahrbahn Bremen war von insgesamt drei Verkehrsunfällen mit jeweils alleinbeteiligten Fahrzeugen betroffen. Hier kamen ein 59 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Köln, ein 26 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Hamburg und eine 46 Jahre alte Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Oldenburg mit ihren Fahrzeugen ins Schleudern und stießen jeweils gegen die Außen- oder Mittelschutzplanke. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. In mindestens zwei Fällen war eine nicht ordnungsgemäße Bereifung am Fahrzeug mit unfallursächlich. Der Sachschaden für die drei Verkehrsunfälle beläuft sich auf ca. 20.000,- zusammen. Größere Verkehrsbehinderungen ergaben sich durch die Unfälle nicht.

