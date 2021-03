Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg/Dogern: Zwei positive Drogentests - Autofahrer müssen zur Blutprobe

Freiburg (ots)

Nach zwei positiven Drogentests mussten am Montagabend, 08.03.2021, zwei Autofahrer mit zu einer Blutprobe. Kurz vor 19:00 Uhr war in Küssaberg-Kadelburg ein 34-jähriger Autofahrer kontrolliert worden. Nachdem der Mann drogentypischen Konsumanzeichen zeigte, verlief der folgende Drogentest auf Amphetamin und THC positiv. Zuvor gegen 17:30 Uhr war in Dogern ein 22-jähriger Autofahrer gestoppt worden. Auch bei ihm ergaben sich Verdachtsmomente auf eine Drogenbeeinflussung. Ein Drogentest war auf THC positiv. Die Weiterfahrt wurde beiden Autofahrer untersagt.

