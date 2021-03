Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Streifvorgang im Begegnungsverkehr endet glimpflich

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Lenzkirch]

Am Sonntag, 07.03.2021, gegen 17:50 Uhr, kam es in der Freiburger Straße, in Lenzkirch, zu einem Streifvorgang zweier Fahrzeuge im Begegnungsverkehr.

Ein 18-jähriger Fahrzeuglenker geriet aus bislang unbekannter Ursache leicht auf die Gegenfahrspur und streifte hierbei einen entgegenkommenden Pkw. Durch den Unfall wurde der ordnungsgemäß fahrende 29-jährige Fahrzeuglenker leicht verletzt und vor Ort durch den hinzugezogenen Rettungsdienst erstversorgt.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Einschätzungen der Polizei auf rund 3.000 Euro.

