Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Jaguar XJ wurde doch nicht gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Der am Mittwoch, 22. Juli in Asperg als gestohlen gemeldete, graue Jaguar XJ mit Wormser Kennzeichen (WO-) (wir berichteten am 23. Juli) ist doch nicht gestohlen worden. Wie sich jetzt herausstellte, war der Wagen von einem Berechtigten mit einem Zweitschlüssel abgeholt worden.

