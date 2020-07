Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemarkung Ditzingen/Landkreis Ludwigsburg: Brand einer Gartenhütte

Ludwigsburg (ots)

Gegen 22.40 Uhr am Donnerstagabend wurde der Integrierten Leitstelle des Landkreises Ludwigsburg ein Feuer im Gewann "Silbergrube" gemeldet. Die eintreffenden Feuerwehrleute stellten eine im Vollbrand befindliche Gartenhütte fest. Durch das rasche Eingreifen konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gärten verhindert werden. Kurz nach Mitternacht war das Feuer vollständig gelöscht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Schaden an der Gartenhütte und an einem Holzstapel beläuft sich auf 5.000 Euro. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen im Garten. Die Feuerwehr Ditzingen war mit fünf Fahrzeugen und 30 Wehrleuten im Einsatz. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte zwei Streifenbesatzungen im Einsatz.

