Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Stuttgart: mit Elektroschrott beladener LKW in Brand geraten

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag kurz nach 15.00 Uhr wurde das Polizeipräsidium Ludwigsburg alarmiert, nachdem ein mit Elektroschrott beladener 40-Tonner-LKW aus noch unbekannter Ursache auf der Bundesautobahn 8 zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen kurz vor Stuttgart-Oberaichen in Brand geraten war. Hierdurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Die Fahrbahn in Richtung München musste voll gesperrt. Die Feuerwehr ist mit starken Kräften vor Ort und hat mit den Löschmaßnahmen begonnen. Es ist damit zu rechnen, dass diese Maßnahmen noch mehrere Stunden andauern werden. Es hat sich bereits ein mehrere Kilometer langer Rückstau gebildet. Die Vollsperrung wird sich ebenfalls auf mehrere Stunden ausdehnen (Stand 16.00 Uhr). Die Gegenfahrbahn ist von der Sperrung nicht betroffen, es kann jedoch zu Beeinträchtigungen aufgrund des Rauchs und aufgrund Gafferstaus kommen.

