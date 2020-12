Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Ganderkesee, LK Oldenburg: Einbruch in Einfamilienhaus

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am 24.12.2020, in der Zeit von 18:10 - 22:30 Uhr ist es in Ganderkesee in der Achternstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Der oder die Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer Nebeneingangstür Zugang zu dem Einfamilienhaus und durchsuchten hier die Räumlichkeiten. Angaben zum erlangten Diebesgut können noch nicht gemacht werden. Der entstandene Schaden wird auf 1000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ganderkesee unter 04222-946950 entgegen.

