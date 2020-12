Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst: Einbruch in Schule

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (Heiligabend) brachen bislang unbekannte Täter in eine Schule am Wiekhorner Heuweg ein. Nachdem zwei Scheiben eingeschlagen worden waren durchsuchten die Täter mehrere Räume. Was entwendet wurde steht derzeit noch nicht fest. Evtl. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden, Tel. 04221-15590.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell