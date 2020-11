Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Wohnhauses in 18314 Divitz-Spoldershagen

BarthBarth (ots)

Am 11.11.2020 gegen 15:55 Uhr kam es in 18314 Divitz-Spoldershagen zum Ausbruch eines Brandes in einer Haushälfte eines Doppelhauses. Zum Zeitpunkt des Anrufes brannte der Dachstuhl der bewohnten Haushälfte. Bei Eintreffen der eingesetzten Kräfte von Polizei und Feuerwehr brannte die Haushälfte bereits in voller Ausdehnung. Die Bewohner des Hauses, ein 81-jähriges deutsches Ehepaar, bemerkten den Brand erst durch einen Hinweis eines Nachbarn und konnten sich dann mit Hilfe unverletzt aus dem Haus in Sicherheit bringen. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Barth, Divitz-Spoldershagen, Löbnitz, Saatel, Pruchten und Zingst gelöscht werden. Ein Übergreifen auf die andere unbewohnte Haushälfte konnte nicht verhindert werden. Die weiteren Nebengelasse blieben durch den Einsatz der Feuerwehren unversehrt. Die Brandursache ist derzeit unbekannt. Das Haus ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mehr bewohnbar. Die Hausbesitzer kommen bei Angehörigen unter. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 180.000,-EUR. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Ein Brandursachenermittler kommt am 12.11.2020 zum Einsatz.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell