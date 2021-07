Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Lambsheim - Sachbeschädigung am Lambsheimer Weiher

Bild-Infos

Download

Lambsheim (ots)

Am 10.07.2021 im Zeitraum von 00:10 Uhr bis 00:45 Uhr kam es in der Beachbar am Lambsheimer Weiher zu einer Sachbeschädigung. Hierbei soll eine Gruppe von ca. 10 bis 15 Jugendlichen / Heranwachsenden randaliert und Gläser zertrümmert haben. Auch sei in diesem Zusammenhang der Inhaber der Beachbar unflätig beleidigt worden. Noch vor Eintreffen der Polizeibeamten hatte sich die Gruppe in Richtung des rückwärtigen Bereichs des Weihers entfernt. Da einige Personen aus der Gruppe an die Beachbar zurückkehrten, konnten diese einer Kontrolle unterzogen werden. Es wurde allen Personen ein Platzverweis erteilt. Die Ermittlungen, ob sich unter den kontrollierten Personen auch die Beschuldigten der Straften befanden, dauern noch an.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell